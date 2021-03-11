Донецк, 11 марта 2021, 11:17 — REGNUM Около 1 тыс. абонентов остались без света в результате обстрела населённого пункта Старомихайловка боевиками ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики ДНР.
В пресс-службе уточнили, что в результате обстрела вышли из строя девять трансформаторных подстанций, авария затронула 1 тыс. абонентов.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за сутки боевики ВСУ обстреляли пять населённых пунктов на территории ДНР. Обошлось без жертв среди мирных жителей.
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