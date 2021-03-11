Москва, , 10:58 — REGNUM Начало реорганизационных процессов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ) стали причиной, по которой было принято решение об отмене самого массового конкурса РФФИ — конкурса «а». Об этом 11 марта сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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Он напомнил, что 8 февраля на площадке Минобрнауки России руководители двух фондов подписали документ об общих подходах к объединению РФФИ и РНФ.

«Конкурс был отменен в связи с тем, что начались эти реорганизационные мероприятия», — уточнил Фальков.

Он подчеркнул, что само решение об отмене конкурса не было неожиданным, «это планировалось заранее». По его словам, которые приводит ТАСС, пункт о прекращении объявления соответствующих конкурсов РФФИ был одним из пунктов плана мероприятий по объединению фондов, утверждённых распоряжением правительства РФ в конце декабря 2020 года.

При этом глава федерального ведомства заверил, что деньги и возможности для исследователей в 2021 году потеряны не будут.

«Конкурс отменён в начале года одним фондом для того, чтобы его мог запустить в этом же году другой фонд, на близких условиях», — пояснил Фальков.

Напомним, реформа, связанная с передачей функций РФФИ Российскому научному фонду (РНФ), началась ещё в 2019 году и вызвала активное противодействие самих исследователей.

1 марта 2021 года на сайте Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) появилось короткое объявление о неожиданной отмене конкурса «а». Это самый массовый в стране конкурс грантов, с помощью которых финансируются научные исследования.