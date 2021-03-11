Якутск, , 11:11 — REGNUM Якутский городской суд 11 марта обязал городской ТИК зарегистрировать в качестве кандидата на должность главы Якутска представителя партии «Гражданская платформа» Ивана Комарова, сообщают «Вести Якутии».

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По заключению избиркома, Комаров предоставил не все документы, а именно не указаны сведения о реквизитах документа об образовании и квалификации. Поэтому ему было отказано в регистрации.

Также издание пишет, что 12 марта суд рассмотрит заявления кандидата от партии «Родина» об отстранение семи ранее зарегистрированных кандидатов на выборы мэра столицы Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избирком отказал в регистрации Юрию Комарову (партия «Гражданская платформа»), самовыдвиженцу Михаилу Мярикянову и Александру Аммосову (партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»).