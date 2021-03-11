Канберра, , 11:11 — REGNUM Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) начала проверять, как опции предустановленного программного обеспечения Google влияют на конкуренцию на рынке поисковых интернет-сервисов в стране. Сообщение регулятора опубликовано 11 марта.

В ACCC отметили, что почти на всех компьютерах, планшетах и смартфонах, которые поступают в страну, по умолчанию используется встроенная служба поиска. Для 95% устройств с браузерами Google Chrome и Apple Safar это поисковик Google.

«Это может привести к снижению конкуренции и лишает потребителей выбора при предоставлении данных услуг», — считают в госкомиссии.

Обладание ведущим поисковым сервисом даёт Google «значительную рыночную власть на цифровом рынке Австралии». Потребители как правило не меняют опции, установленные по умолчанию, добавил председатель комиссии Род Симс.

Доклад о влиянии настроек по умолчанию и предустановленного программного обеспечения на выбор потребителей и конкуренцию представят главному казначею Австралии 30 сентября 2021 года.

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