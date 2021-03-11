Москва, , 10:56 — REGNUM Руководство российской госкорпорации «Ростех» поручило сотрудникам перевести рабочие чаты из мессенджера WhatsApp в другой сервис. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из них, запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях на предприятиях ОПК был всегда, однако сотрудники пользовались ими «для ускорения процессов коммуникации и собственного удобства».

Решение запретить WhatsApp, а также Zoom и Skype для сотрудников, по данным издания, было принято в связи с намерением руководства мессенджера изменить политику конфиденциальности. Однако представитель «Ростеха» сообщил, что ограничения не связаны с новой политикой WhatsApp.

В госкорпорации подчеркнули, что запрет не распространяются на личную технику сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что пользователи американского мессенджера WhatsApp, которые не согласны с новым пользовательским соглашением, предусматривающим передачу данных пользователей в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов, так или иначе найдут мессенджеру альтернативу.

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