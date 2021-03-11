Новороссийск, Краснодарский край, , 10:56 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшей главы администрации села Мысхако Приморского района Новороссийска Краснодарского края, а также ещё троих соучастников, обвиняемых в мошенничестве в особо крупных размерах, передано в суд. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Главного управления Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

https://www.instagram.com/p/CMPXWySLVnu/

По версии следствия, с 2006 по 2012 год обвиняемая, занимавшая пост главы администрации села Мысхако, а также три жителя села, на основании фиктивных документов о выделении близким родственникам и знакомым 28 земельных участков организовали регистрацию права собственности и последующую продажу части из них. Ущерб, причиненный муниципальному образованию, оценивается в более чем 70 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.