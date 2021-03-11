, 10:56 — REGNUM В феврале 2021 года Грузию посетили 40 516 туристов, что на 89,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии, опубликованном 11 марта пресс-службой ведомства.

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Согласно данным отчета, 34 836 туристов въехали в страну на автотранспорте, 4846 — на самолете, а 325 — по железной дороге. Сообщается, что чаще всего в феврале Грузию посещали граждане Турции (15 983), Армении (5785) и Азербайджана (3950).

Напомним, в Грузии начали снимать ограничения на въезд иностранцев в феврале. В страну без ограничений могут приезжать все, кто прошёл полный курс вакцинации от COVID-19. Для граждан ряда стран въезд разрешен при наличии справки об отрицательных результатах теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Туристам из России в Грузию разрешено въезжать с 1 марта.