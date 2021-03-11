Бишкек, , 10:53 — REGNUM Киргизско-узбекистанский инвестиционный фонд займется финансированием совместных проектов путем предоставления займов. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев в интервью изданию «АКИPress».

Министр прокомментировал создание совместного инвестиционного фонда, который расположится в Бишкеке. Фонд выделит средства на проекты в агропромышленном комплексе, швейной и текстильной промышленности, в сфере торговли, предпринимательства и других областях.

Казакбаев отметил, что в настоящее время профильные министерства двух стран работают над практической реализацией проекта. Киргизская сторона уже согласовала проект межправительственного соглашения. Документ направлен на согласование в Ташкент.

Кроме того, стороны работают над планом по расширению промышленной кооперации. Министр отметил, что в план включены 19 проектов.

Читайте также: МИД Киргизии: Туркестану нужен экономический механизм водопользования