Минск, , 10:53 — REGNUM Первая партия российских управляемых ракет 9М120 «Атака» получена вооруженными силами (ВС) Белоруссии. Об этом 11 марта сообщает белорусское минобороны в своем Telegram-канале.

«В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в вооруженные силы Беларуси поступила первая партия управляемых ракет 9М120 «Атака», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данные ракеты могут применяться и с наземного, и с воздушного носителя, и добавляется, что ракеты «Атака» имеют боевую частью кумулятивного действия и предназначаются для поражения всех типов танков, включая танки с экранами динамической защиты.

«В перспективе вооруженные силы Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев рассказал, что в настоящее время ведется подготовка визита в Белоруссию председателя правительства России Михаила Мишустина.