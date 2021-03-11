Сеул, , 11:19 — REGNUM Объём кредитования домохозяйств в Южной Корее продолжает расти. Об этом 11 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в феврале 2021 года объём кредитования физлиц в стране увеличился на 6,7 трлн вон (~$5,9 млрд), что является вторым по величине показателем с 2004 года.

Остаток непогашенных кредитов в Южной Корее составил 1 квдтрлн 3 трлн вон (~$885 млрд). Объём ипотечных кредитов вырос на 6,4 трлн вон (~$5,6 млрд), прочих кредитов — на 300 млрд вон (~$264 млн).

Объём банковского корпоративного кредитования в Южной Корее вырос на 8,9 трлн вон (~$7,8 млрд). Остаток непогашенных корпоративных кредитов в стране составил 995,3 трлн вон (~$878,1 млрд).