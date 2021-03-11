Махачкала, 11 марта, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Махачкале (Дагестан) неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам, сообщили 11 марта в оперативном штабе региона.

Vitaly V. Kuzmin Спецназ России при штурме

Отмечается, что это произошло в тот момент, когда правоохранители проверяли данные о подготовке терактов.

В Советском районе города введён режим контртеррористической операции. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Дагестане двое неизвестных оказали сопротивление сотрудникам полиции. В результате нападения на полицейских получил огнестрельное ранение один из стражей порядка. По данному факту возбудили уголовное дело.

Читайте подробнее: В Дагестане возбудили дело после перестрелки у ресторана