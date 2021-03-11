Москва, , 10:50 — REGNUM В Москве к мониторингу паводковой обстановки и выявлению возможных зон подтопления подключились экипажи вертолётов Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, которые приводят в пресс-службе, разведка проводится ежедневно на территориях Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов, а также в Новой Москве.

«Для обследования используются многофункциональные вертолеты Ка-32А, при необходимости будут задействованы и другие типы воздушных судов», — сказал Бирюков.

Он пояснил, что разведка с воздуха позволяет своевременно обнаружить зоны риска и оперативно отреагировать.