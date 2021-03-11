Вашингтон, , 10:50 — REGNUM В онлайн-магазин Microsoft Store на консолях семейства Xbox добавили возможность получать подробные сведения о доступных переводах игры на разные языки. Об этом 10 марта сообщалось в официальном блоге Xbox.

Теперь перед покупкой игры геймеры смогут получить подробную информацию о доступной локализации. В частности, они увидят наличие или отсутствие перевода на нужный им язык в таблице из трёх пунктов: интерфейс, текст субтитров и озвучка.

Напомним, Microsoft Store — это официальный онлайн-магазин видеоигр и приложений компании Microsoft. Он доступен как на PC, так и на консолях Xbox.

Читайте ранее в этом сюжете: В новом сюжетном трейлере Outriders рассказали историю главных героев игры