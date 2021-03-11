Киев, 11 марта 2021, 10:52 — REGNUM Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, почему он не поддержал закрытие оппозиционных телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».
По словам Разумкова, он лично был на эфирах данных телеканалов и хочет, чтобы на Украине соблюдался единый подход ко всем СМИ.
Председатель Рады также отметил, что «есть замечания» по пакету санкций, принятому в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны будут также добиваться прекращения вещания запрещённых телеканалов на сервисе YouTube.
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