Киев, , 10:52 — REGNUM Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, почему он не поддержал закрытие оппозиционных телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

По словам Разумкова, он лично был на эфирах данных телеканалов и хочет, чтобы на Украине соблюдался единый подход ко всем СМИ.

«Независимо от того, нравится нам то, что на них выходит, или не нравится. Такой подход должен быть по отношению ко всем», — заявил он.

Председатель Рады также отметил, что «есть замечания» по пакету санкций, принятому в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны будут также добиваться прекращения вещания запрещённых телеканалов на сервисе YouTube.

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