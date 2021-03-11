Горно-Алтайск, 11 марта, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Почти 6 млн рублей нашли правоохранители в туалете у министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Обыск проходил в микрорайоне с частными особняками и на участке министра в селе Майма. В ходе осмотра надворных построек стражи порядка обратили внимание на уличный туалет. Как оказалось, в тайнике под досками было спрятано около 5,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ведомства вместе со своим помощником были задержаны утром 10 марта по подозрению в получении крупной взятки в составе организованной группы. По версии следствия, чиновники получили 4,6 млн рублей, обеспечивая компаниям заключение госконтрактов на поставку медицинских товаров.

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