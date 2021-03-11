Волжский, Волгоградская область, , 10:51 — REGNUM Тестирование реверсивного движения на мостовом комплексе Волжской ГЭС начали 11 марта в Волгоградской области. Автомобилисты выстроились в километровой пробке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В администрации Волжского предупредили о введении реверсивного движения с 06:00 до 23:00 и попросили по возможности воздержаться от передвижения по мосту ГЭС. Кроме того, на время тестовых мероприятий вводится ограничение движения транспортных средств массой более 3,5 тонн.

Последний километр мостового перехода начали ремонтировать 2 марта. Восстановить движение в полном объёме власти обещают до конца 2021 года.

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