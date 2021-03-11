Пермь, , 10:46 — REGNUM Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции отказала в удовлетворении апелляции жителя Перми. Мужчина просил смягчить приговор, которым признан виновным в тяжком преступлении против восьмимесячного ребёнка, сообщает краевая прокуратура.

Ранее краевой суд приговорил пермяка к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что в июле 2020 года пьяный горожанин разозлился на плач младенца и отреагировал множественными ударами, от которых девочка скончалась.

По данным информресурсов, мать в это время отсутствовала дома. Она отпросилась у сожителя на празднование дня рождения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми следователи выясняют причину гибели трёхмесячного младенца