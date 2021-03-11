Самара, , 10:58 — REGNUM Режим самоизоляции для пожилых людей продлен в Самарской области. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора региона Дмитрия Азарова о дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространения коронавирусной инфекции. Документ опубликован 11 марта на сайте областного правительства.

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Согласно документу, до 28 марта продлевается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также запрет на пребывание несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения законных представителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что решение о продлении в Самарской области режима самоизоляции для пожилых жителей было принято на заседании оперативного штаба области. На этом заседании также сообщили о том, что уровень заболеваемости в регионе остается высоким. Согласно данным областного министерства здравоохранения на 9 марта, в больницах области лечатся порядка 3,4 тысяч пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

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