Джакарта, , 10:44 — REGNUM Десятки килограммов метамфетамина были обнаружены на границе Индонезии и Малайзии, а именно в районе поселка Арук в провинции Западный Калимантан, сообщает CNN Indonesia.

В общей сложности 42 кг наркотиков были доставлены военнослужащими Индонезии, находившимися на патрулировании. Наркотики нашли в двух картонных коробках.

Находку передали национальному агентству по борьбе с наркотиками Западного Калимантана.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийские солдаты, которые являются членами оперативной группы Indobatt XXIII-O / UNIFIL, перехватили три танка «Меркава», принадлежащих израильским вооруженным силам, в Южном Ливане.

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