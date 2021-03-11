Варшава, , 10:42 — REGNUM В Сети появился новый сюжетный трейлер многопользовательской игры Outriders. Его опубликовали 10 марта на официальном YouTube-канале проекта.

В ролике разработчики игры рассказали о первом столкновении первопроходцев (протагонистов Outriders) с таинственной Аномалией, которая даровала им сверхъестественные способности. Напомним, полноценный релиз игры запланирован на 1 апреля 2021 года.

Outriders — это кооперативный экшен, рассчитанный на трёх игроков. Он будет доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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