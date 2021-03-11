Ростов, Ярославская область, , 10:41 — REGNUM Главой Ростовского района Ярославской области стал Андрей Шатский. Об этом сообщил депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.

Андрей Шатский Страница Антона Капралова в Facebook

11 марта состоялось заседание районной думы. В конкурсе на пост главы приняли участие три человека. Депутаты проголосовали за заместителя главы района Андрея Шатского единогласно. До недавнего времени Шатский работал главой Карабихского сельского поселения Ярославского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава Сергей Шокин ушёл в отставку по собственному желанию.

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