Даллас, США, , 10:41 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Демар Дерозан, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 результативных передач.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал форвард Кристапс Порзингис, на счету которого дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов.

Читайте также: Дабл-дабл Валанчюнаса помог «Мемфису» обыграть «Вашингтон» в матче НБА