Нью-Йорк, США, , 10:40 — REGNUM Западные страны поддерживают саботаж Минских соглашений. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в ответ на обвинения со стороны европейских стран в адрес России в «оккупации» Крыма и поддержке Донбасса.

Он подчеркнул, что «западные коллеги» ложно трактуют ситуации вокруг урегулирования внутриукраинского конфликта.

«Хотел бы подчеркнуть, что именно их действия (западных стран. — прим. ИА REGNUM) по поддержке деструктивных шагов киевских властей, направленных на саботаж минских договоренностей, являются сегодня ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ», — цитирует РИА Новости слова Полянского.

Он призвал западные страны не искажать реальность и обратить внимание на «вопиющие нарушения прав человека, свободы слова и СМИ», а также случаи героизации нацистских преступников и их пособников не только на постмайданной Украине, но и в странах Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что процесс переговоров по ситуации в Донбассе зашёл в тупик. Поэтому. По его словам, необходимо вмешательство стран-гарантов. которые имеют «влияние и могли бы поспособствовать, чтобы Киев разблокировал ситуацию».