Москва, , 10:40 — REGNUM На финансовых рынках сегодня, 11 марта, преобладают позитивные настроения, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы в среднем растут на 0,3−0,5%, нефть прибавляет 0,7%, а американский доллар незначительно снижается к своим конкурентам.

В основе такого позитива лежит вчерашнее утверждение Конгрессом США новой программы госрасходов на $1,9 трлн, часть из которых, через прямые соцвыплаты американцам, отправится на рынки акций. Что из этого в итоге выйдет, скоро увидим.

Как показывает история, бум розничных инвесторов ничем хорошим для рынков не заканчивается, но пока закон о помощи еще не подписан, Джо Байден должен сделать это 12 марта, а средства не поступили на счета американцам, у инвесторов есть повод для еще одной краткосрочной волны роста рисковых активов, в том числе и рублевых.

Так что сегодня можно ожидать как роста российских фондовых индексов, так и укрепления курса российской валюты. Правда, здесь сразу возникает один технический казус, потому что курс рубля к американскому доллару уже сейчас находится на важной поддержке 73,50.

Если этот уровень не устоит, то тогда откроются краткосрочные возможности для значительного укрепления к 71,50 за американский доллар. Если же уровень пробит не будет, рубль попробует откатиться к 74,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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