Пекин, , 10:44 — REGNUM ДелегатыВсекитайского собрания народных представителей (парламент Китая, ВСНП) одобрили 14-й план социально-экономического развития страны на пятилетку с 2021 по 2025 год. Об этом 11 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

Также указывается, что члены ВСНП одобрили цели страны до 2035 года и утвердили программу стимулирования роста и укрепления благосостояния населения КНР в нынешнем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высший политический консультативный орган Китая завершил свою ежегодную сессию на день раньше завершения ежегодной сессии высшего законодательного органа страны.