Чебоксары, , 10:39 — REGNUM В Чувашии планируют провести летнюю оздоровительную кампанию для детей «в привычном режиме». Заявки ориентировочно начнут принимать в конце марта, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

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Приём заявок на приобретение путевок в организации детского отдыха может стартовать 27 марта. Первыми заявки начнут принимать социальные центры, чтобы обеспечить бесплатными путёвками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основная кампания намечена на апрель: планируется, что с 3 апреля заявки на приобретение путёвок начнут принимать школы Новочебоксарска, Канаша и Канашского района, с 10 апреля — школы Чебоксар, с 17 апреля — образовательные учреждения остальных муниципальных образований.

Региональные власти рассчитывают, что первая смена в детских лагерях откроется 1 июня. Но многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Рассчитываем, что к лету оздоровительные лагеря вернутся к привычному режиму работы и смогут принять всех желающих», — говорит вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева, отметив, что «дети ждут и надеются на летний отдых».

Она также подчеркнула, что сохранятся все льготы на приобретение путёвок, которые действовали для малоимущих и многодетных семей, а также для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году стоимость путёвок в санаторно-курортные и оздоровительные детские лагеря вырастет на 3,5%. В том числе путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (сезонного или круглогодичного действия) подорожают на 539 рублей — с 15 411 рублей до 15 950 рублей.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса детские лагеря были закрыты, что позволило избежать вспышек заболевания среди несовершеннолетних.

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