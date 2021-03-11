Мемфис, США, , 10:38 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:112.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Мемфиса» Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 20 подборов.

В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, на счету которого 21 очко.

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