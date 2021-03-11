Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM Здание речного вокзала с гостиницей «Якорь» в Ростове-на-Дону могут взять под охрану. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ростовский архитектор Артур Токарев.

«Знаковый объект советского модернизма, один из визуальных символов Ростова-на-Дону — комплекс речного вокзала с гостиницей «Якорь» архитектора Владимира Кубасова — решением рабочей группы комитета по охране культурного наследия Ростовской области предложено включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Будем надеяться, что в будущем его удастся привести к первозданному виду», — написал Токарев.

ИА REGNUM сообщало, что в августе 2020 года здание речного вокзала в Ростове-на-Дону выставили на продажу. Комплекс на улице Береговой собственник оценил в 800 млн рублей.

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