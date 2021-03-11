Якутск, , 10:36 — REGNUM В Сети появился новый трейлер массовой многопользовательской игры The Day Before. Его опубликовали 10 марта на официальном YouTube-канале якутской студии Fntastic.

Разработчики посвятили новый трейлер езде по бездорожью. Если ролик наберёт 10 тыс. лайков на YouTube, то представители Fntastic выложат его полную версию.

Напомним, The Day Before — это многопользовательская игра о выживании в США, переживших глобальную катастрофу. Её релиз должен состояться в 2021 году.

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