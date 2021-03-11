Владивосток, 11 марта, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу Федеральной налоговой службы на вердикт арбитража Приморского края, оставил его без изменения. Налоговой службе не удалось оспорить решение о банкротстве ОАО «Военно-промышленный комплекс «Радиоприбор», но, вероятно, уполномоченный орган обжаловал лишь отказ суда ввести в отношении ВПК процедуру «конкурсного производства по упрощенной системе по признакам отсутствующего должника», ходатайство о которой он заявлял ранее, передаёт ИА REGNUM.

Radiopribor.ru Завод «Радиоприбор»

Решением второй инстанции вердикт о признании ВПК «Радиоприбор» банкротом оставлен в силе, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в арбитраж Дальневосточного округа в течение двух месяцев.

В декабре 2020 года оборонный завод был признан банкротом после процедуры наблюдения. Из отчёта конкурсного управляющего от января 2021 года следует, что к моменту объявления ВПК банкротом реестр требований содержал претензии кредиторов на сумму всего 6 750 148,78 рубля при балансовой стоимости активов на 2018 год более 18,5 млн рублей. Конкурсное производство продлится полгода — до 3 июня 2021 года. Конкурсным управляющим утвердили Владимира Юманова. В рамках того же заседания ФНС подало ходатайство «о введении в отношении ОАО «Военно-промышленный комплекс «Радиоприбор» процедуры конкурсного производства по упрощенной системе по признакам отсутствующего должника», что ускорило бы процесс банкротства. Суд отклонил ходатайство.

Примечательно: на первом собрании кредиторов в марте 2020 года решение о применении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, не было принято.

Напомним, «Радиоприбор» попал в медиаповестку после митинга рабочих, которые выразили несогласие с планами о закрытии старейшего предприятия. Они опасались массовых увольнений.

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