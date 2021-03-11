Воронеж, , 10:36 — REGNUM Путь следования пяти автобусных маршрутов в Воронеже изменится, также появится новый маршрут. Изменения произойдут в рамках внедрения новой маршрутной сети, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Все изменения будут вступать в силу постепенно — после проведения во втором квартале конкурсных процедур на транспортное обслуживание этих маршрутов и заключения новых контрактов с перевозчиками», — пояснил заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров.

Маршрут № 23К изменит трассу движения и наименование — № 83 «ул. Перхоровича — ул. Перхоровича». Движение будет направлено от остановки «ул. Перхоровича» по улицам Южно-Моравской, Пешестрелецкой, Космонавтов, Пирогова, 9 Января, Донбасской, Плехановской, площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, Ворошилова, Космонавтов, Пешестрелецкой, Южно-Моравской до остановки «ул. Перхоровича». Также изменится путь следованиямаршрута № 33К и его наименование — № 33 «ул. Перхоровича — Студенческий городок ВПИ». Теперь автобусы будут следовать от остановки «ул. Перхоровича» (площадка для разворота и стоянки автобусов, ул. Южно-Моравская, 31А) по улицам Перхоровича, Л. Шевцовой, Краснозвёздной, Путиловской, Героев Сибиряков, Пешеcтрелецкой, Космонавтов, Колесниченко, Моисеева, Кирова, площади Ленина, проспекту Революции, улицам Ленина, Ломоносова, Московскому проспекту (разворот автобусов в районе Московского проспекта, 189/6) до остановки «Студенческий городок ВПИ». Обратно автобус будет следовать по Московскому проспекту, улицам Ломоносова, Тимирязева, Березовой Роще, Ломоносова, Ленина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, Колесниченко, Космонавтов, Пешеcтрелецкой, Героев Сибиряков, Путиловской, Краснозвёздной, Л. Шевцовой и до остановки «Ул. Перхоровича».

Маршрут № 59А «Больница № 8 — гипермаркет Линия» теперь будет следовать по маршруту «ул. Зеленко — Больница № 8»: от остановки «Больница № 8» по улицам Корольковой, Новосибирской, Лебедева, Ленинскому проспекту, улице Героев Стратосферы, ВоГРЭСовскому мосту, улицам 20-летия Октября, Кольцовской, 9 Января, Е. Зеленко до остановки «ул. Е. Зеленко». В обратном направлении — по улицам Е. Зеленко, 9 Января, Свободы, Кольцовской, 20-летия Октября, ВоГРЭСовскому мосту, улицам Лебедева, Новосибирской, Корольковой, через автодорогу на Больницу № 8.

Маршрут № 69Т «ул. Острогожская — мкр. Дубрава» изменит наименование на № 69 Т «ул. Шишкова — ВГУ». Теперь автобусы будут следовать от Университетской площади по улице Плехановской, площади Ленина, проспекту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45 Стрелковой Дивизии, Шишкова до остановки «мкр. Дубрава», обратно — по улице Шишкова, Московскому проспекту (разворот автобусов в районе дома № 133, затем по Московскому проспекту до разворота автобусов перед Памятником Славы), улицам Шишкова, 45 Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской до Университетской площади.

Также будет изменен маршрут следования автобусов № 104 «ул. Чапаева — ст. Придача»: теперь они проследуют от остановки «ул. Чапаева» по улицам Чапаева, Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, 20-летия Октября, Кольцовской, площади Черняховского, улицам Мира, Феоктистова, Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Героев Стратосферы, Циолковского до остановки «ст. Придача». Обратно — по улицам Циолковского, Ленинскому проспекту, улице Брусилова, Чернавскому мосту, улицам Степана Разина, Феоктистова, Мира, площади Черняховского, улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной, Чапаева до остановки «ул. Чапаева».

Новый маршрут № 86 соединит центр города с микрорайоном Озерки. Автобусы будут следовать от остановки «мкр. Озерки» по улицам Шидловского, Иркутской, Гаражный тупик, Иркутской, Писарева, Циолковского, переулку Отличников, через автодорогу вдоль реки Песчанка, по улицам Ростовской, Менделеева, Лебедева, Ленинскому проспекту, улице Героев Стратосферы, ВоГРЭСовскому мосту, улицам 20-летия Октября, Кирова, площади Ленина до остановки «к-тр Спартак». Пока на маршрут будут выпущены автобусы малого класса, но в ходе конкурсных процедур перевозчики смогут предложить для работы на направлении подвижной состав увеличенной вместимости, уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах властей Воронежа сократить часть автобусных маршрутов — речь шла о 16 маршрутах, которые дублируются либо малопопулярны.

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