Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 марта, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Ярославской области Переславль-Залесский остался без компьютерной томографии на неопределённый срок. В центральной районной больнице сломался томограф. Об этом написал в своём открытом обращении к правительству региона депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Yarregion.ru Томограф

«Сейчас, во время пандемии короновируса отсутствие проверки легких может очень сильно повлиять в худшую сторону на выбор лечения и выявления короновируса у переславцев. В том числе может увеличиться количество тяжелых случаев лечения и не дай бог смертельных случаев. Ко мне поступает множество обращений об этой проблеме и невозможности на месте решить проблему с ремонтом, поэтому ещё раз прошу Вас разобраться с этой проблемой и помочь жителям городского округа получать квалифицированную помощь и правильное лечение», — пишет Сергей Хабибулин.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в больнице проблему не отрицают. В настоящий момент руководство находится в поисках решения.

«У аппарата КТ сломалась рентгеновская трубка, которая требует полной замены. Стоимость новой трубки порядка 8 млн руб. Точную цифру озвучит подрядная организация после завершения обследования оборудования. Тем не менее, к решению проблемы подключилось правительство региона, департамент здравоохранения. Сейчас идет поиск источника финансирования», — рассказывает главный врач Переславской центральной районной больницы Кирилл Харчиков.

Как сообщил Харчиков, больные COVID-19 не останутся без обследования.

«КТ в Переславской ЦРБ задействован в диагностике пациентов, пострадавших в ДТП. На период поломки для этих целей используется рентгеновское оборудование больницы. Что касается пациентов с новой коронавирусной инфекцией, то, согласно рекомендациям Минздрава РФ, аппарат КТ используется для диагностики тяжелых пациентов, которые из Переславля маршрутизируются в госпиталь ветеранов войн или инфекционную больницу. Для пациентов со средней степенью тяжести, которые и госпитализируются в ЦРБ, используется рентген аппарат», — рассказал Харчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что больницы Ярославской области продолжают возобновлять плановый приём.