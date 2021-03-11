Тюмень, , 10:34 — REGNUM В Тюмени в районе Гилевской рощи обрушился один из канализационных коллекторов. На месте работают сотрудники «Росводоканала Тюмень», сообщает «Тюменская линия».

Как сообщила изданию пресс-секретарь организации Ирина Айданова, обрушение коллектора произошло, вероятно, из-за рекордного промерзания грунта. На данный момент стоки переключаются на резервный коллектор.

В настоящее время делается всё возможное, чтобы избежать отключений водоснабжения, отметила Ирина Айданова.