Ковров, Владимирская область, , 10:34 — REGNUM В городе Коврове Владимирской области полностью ликвидировали пожар на заводе имени В. А. Дегтярева, сообщил портал «Владимирские ведомости».

Локализован пожар был в 8:15, в 8:30 возгорание ликвидировали. Горела крыша производственного здания, второй и третий этажи. В МЧС предположили, что пожар начался в подвале и распространился по шахтам лифта и вентшахтам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во время пожара людей в здании не было. Никто не пострадал. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, для его ликвидации привлекались 50 человек и 18 единиц техники.

Сообщение о возгорании диспетчеры получили в 5:03 11 марта.

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