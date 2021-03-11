Первоуральск, Свердловская область, , 10:37 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) в ходе пожара погибли семь лошадей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошёл в частной конюшне на улице Толбухина, 2 в ночь на 11 марта 2021 года. Площадь пожара составила 200 кв. м.

«Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции постройки», — сообщили в МЧС.

Хозяин конюшни успел вывести только одного скакуна, остальные семь лошадей погибли. Пострадавших людей нет. В МЧС справились с пожаром за 50 минут, тушение огня осложнялось сильным задымлением. Устанавливается причина произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии произошёл пожар на ферме. Погибли коровы, лошадь и свыше 200 бройлеров.

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