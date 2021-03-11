Вашингтон, , 10:35 — REGNUM В США на продажу выставлен суперкар Falcon F7 2014 года выпуска. Тираж этой модели составлял всего семь экземпляров. Об этом сообщает портал Cars&Bids.

Отмечается, что один из семи Falcon F7 был в процессе эксплуатации уничтожен и сейчас в мире осталось всего шесть таких моделей. Выставленный на продажу экземпляр имеет порядковый номер 3.

Пробег суперкара составляет 5,3 тыс. км. Он находился в собственности только у одного автовладельца. Оборудован Falcon F7 20-дюймовыми колесными дисками. А под его капотом стоит двигатель объемом семь литров мощностью 620 «лошадей». Сочетается агрегат с шестиступенчатой механической трансмиссией. Масса модели равняется 1 280 кг.

Стоимость, выставленной на продажу модели, составляет 75 тыс. долларов (5 520 690 рублей).

Напомним, первый суперкар Falcon F7 был представлен почти 10 лет назад. Актуальные версии модели развивают мощность 1 100 л. с.

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