Токио, , 10:31 — REGNUM Энтузиаст с ником RyuHachii смог превратить Казуму Кирю, главного героя Yakuza Kiwami 2, в женщину. Об этом 11 марта сообщает портал PCGamesN.

https://twitter.com/RyuHachii/status/1369325166371700736

Авторы PCGamesN отмечают, что не все анимации в получившейся модификации отображаются корректно, однако общий объём проделанной работы впечатляет. На созданием этого мода RyuHachii вдохновил фан-арт с изображением Казумы Кирю в качестве женщины.

Yakuza Kiwami 2 — это приключенческий экшен, разработанный студией Ryu Ga Gotoku Studio и выпущенный компанией Sega. Игра является ремейком Yakuza 2, релиз которой состоялся ещё в 2002 году.

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