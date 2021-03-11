Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Раннее утро 11 марта для подрядных и субподрядных организаций комитета по благоустройству Санкт-Петербурга началось не с кофе, а с обысков. Сотрудники полиции по 40 адресам ищут улики и другие материалы по уголовному делу об уборке снега.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Невском проспекте (архивное фото)

О проходящих в городе следственных действиях сообщает интернет-издание «Фонтанка».

Как считает следствие, подрядные и субподрядные организации, с которыми комитет по благоустройству Петербурга заключил контракты на уборку снега в 2020 году, при заключении договоров завышали стоимость и объем проделанных работ. Таким образом, по предварительным данным, бюджету города был причинен ущерб в размере 10 млн рублей.

Утром 11 марта оперативники пришли с обысками в квартиры и офисы представителей ряда коммерческих организаций, с которыми у комитета были заключены контракты.

Отметим, что зима 2019−2020 годов в Петербурге была аномальной, снега в зимний сезон практически не было.