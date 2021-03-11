Москва, , 10:34 — REGNUM Свои поздравления российскому фристайлисту Максиму Бурову с его победой на чемпионате мира (ЧМ) по фристайлу в акробатике, проходившем в Алма-Ате, направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 11 марта обнародован на сайте Кремля.

«Вы блестяще справились с поставленными задачами, ярко и убедительно подтвердили свой чемпионский титул», — говорится в поздравлении.

Также российский лидер высказал уверенность в том, что «такая красивая победа» фристайлиста станет поводом для радости для его тренеров и болельщиков и «послужит вдохновляющим примером для товарищей по команде».

Отметим, 10 марта Максим Буров стал обладателем золотой награды в акробатике на чемпионате мира по фристайлу.