Соледар, ДНР, , 10:32 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщили 11 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС, и СПГ, а также снайперское оружие крупнокалиберные пулемёты. По подсчётам наблюдателей, в общей сложности по территории ДНР было выпущено 36 единиц боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Яковлевка, Украинское, Коминтерново, Новая Таврия», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 марта в результате обстрела со стороны ВСУ на окраине Донецка был повреждён газопровод.

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