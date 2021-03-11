Чусовой, Пермский край, , 10:30 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор в отношении 16-летнего жителя Чусовского городского округа, признав виновным в преступлениях против десятилетней девочки, сообщает СУ СКР по региону.

Подростку инкриминировали изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство с целью скрыть следы преступления. Установлено, что в августе 2020 года пьяный парень, встретил знакомую девочку, заманил ребенка в безлюдное место, где изнасиловал и убил.

Под тяжестью собранных следствием доказательств подросток признал вину в содеянном и совершил явку с повинной. Суд приговорил парня к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Кроме того, в пользу официальных представителей погибшей девочки взыскан моральный ущерб в размере 2 млн рублей.

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