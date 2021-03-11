Владивосток, , 10:47 — REGNUM Власти Приморья начали закупку квартир для детей-сирот — на эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено 702 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Планируется приобретение благоустроенного жилья площадью от 26 кв. метров на территории муниципальных образований в соответствии с законодательством о государственных закупках, как на вторичном рынке, так и на первичном, в том числе путём заключения договоров участия в долевом строительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, наследие бывших губернаторов Приморья Владимира Миклушевского и Андрея Тарасенко вылилось в очередное уголовное дело — следствие ведётся по факту халатности при обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильём.