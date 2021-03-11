Москва, , 10:28 — REGNUM В России при удалённой работе претендовать на зарплату более 200 тыс. рублей могут менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что соискателю на должность системного администратора Devops предлагается зарплата от 180 тыс. рублей в месяц, а программист 1С-Битрикс сможет получать до 140 тыс. рублей.

До 90 тыс. рублей на «удалёнке» оценивается труд веб-разработчика Wordpress. До 120 тыс. рублей в марте готовы предложить архитектору паспорта фасада здания.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы — эти профессии станут наиболее востребованными в 2021 году. Такие прогнозы сделали специалисты «Сбериндекса» и «Работы.ру» по результатам проведённого совместного исследования рынка труда.

Согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, наиболее востребованной профессией во время пандемии оказалась профессия врача. По данным ведомства, наибольшим спросом пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий). В тройку самых популярных профессий вошли грузчики и программисты.

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