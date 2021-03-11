Москва, , 10:27 — REGNUM Соблюдают различные обряды и ритуалы на Масленицу более половины жителей России (53%), приводит данные ВЦИОМ.

Самые распространённые обряды в этот праздник — выпечка блинов, сжигание чучела и проводы зимы. Чаще в праздничных мероприятиях участвуют люди старше 45 лет (58−59%).

Также среди других популярных у граждан ритуалов — ставить ёлку на Новый год и Рождество (67%), посещать святые места и лечиться святой водой (40%).

Опрос по телефону проведен 5 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, для большинства жителей России (50%) Масленица — это этнокультурное событие.

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