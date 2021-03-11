Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 11:04 — REGNUM В 2021 году в Гаврилов-Яме Ярославской области начнётся строительство нового участка окружной дороги. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Дорога Duma.yar.ru

«В текущем году мы начинаем строительство обхода Гаврилов-Яма, чтобы перенаправить транзитный транспорт с улиц города», — сказал Миронов.

Фактически окружная дорога вокруг Гаврилов-Яма существует и сейчас. Она начинается у деревни Плотина и выходит на дорогу Ярославль — Иваново у села Ставотина. Новый участок соединит эту трассу с дорогой, идущей через город Гаврилов-Ям.

Схематическое изображение нового участка Правительство Ярославской области

Это позволит сократить транзитному транспорту сократить путь от трассы М-8 до Иванова примерно на 3 километра.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, такой путь изначально был запланирован при строительстве обхода Гаврилов-Яма, но в 1990-х годах он не был достроен.

Как следует из государственного контракта, размещённого на портале госзакупок, стоимость работ составляет 201,5 млн рублей. Построить предстоит чуть более 2,3 километра новой дороги. Контракт на проектирование и строительство заключён с ГП «Ярдормост».

Завершить строительство нового участка планируется в 2022 году.

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