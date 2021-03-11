Бишкек, , 10:26 — REGNUM Страны Туркестана пока не смогли договориться о взаимовыгодном сотрудничестве в использовании водно-энергетических ресурсов региона. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев в интервью «АКИPress».

По его словам, Бишкек настаивает на внедрении экономических механизмов водопользования, чтобы у стран в верховьях рек был стимул накапливать воду для её последующего использования в сельском хозяйстве других стран.

В частности, затраты на сохранение, накопление и подачу воды необходимо компенсировать. Киргизия призывает возобновить сотрудничество по соглашению об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Нарын-Сырдарья от 1998 года.

Кроме того, в период маловодья Киргизии необходим импорт электроэнергии. Казакбаев добавил, что Казахстан поставит в 2021 году 900 млн кВт∙ч. Этот объем будет возвращен в 2023 году.