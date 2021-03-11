Брюссель, , 10:26 — REGNUM План Европейского союза об использовании экологически безопасного топлива необходимо распространить на все рейсы, а не только на ближнемагистральные. С просьбой рассмотреть этот вопрос к ЕС обратился ряд бюджетных авиакомпаний, включая Ryanair, EasyJet, Wizz Air и Jet2, а также неправительственная организация Transport & Environment. Об этом 11 марта сообщает Reuters.

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В письме к ответственным за климатическую и транспортную политику ЕС, авиакомпании, которые не конкурируют на рынке дальних перевозок, призвали Евросоюз применять квоты экологически безопасного топлива (SAF) не только к рейсам внутри Европы, но и к дальнемагистральным полётам.

«Исключение дальнемагистральных рейсов из квот SAF означало бы, что та самая область нашего сектора, которая больше всего нуждается в декарбонизации, вообще не будет охвачена этим правовым актом», — отмечено в заявлении.

Авторы обращения ссылаются на данные Европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, согласно которым 6% рейсов из европейских аэропортов, протяженность полета которых превышает 4 тыс. км, составляют половину общих выбросов углекислого газа от рейсов, вылетающих из Европы.

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«Нет никакой логики в исключении дальнемагистральных полётов из обязательств по использованию SAF, поскольку это их единственный возможный способ декарбонизации», — подчеркнул глава Ryanair Майкл О'Лири.

Напомним, Европейская комиссия разрабатывает целевые показатели для авиакомпаний для использования минимальной доли устойчивого авиационного топлива (SAF), чтобы ограничить выбросы CO2, вызывающие потепление планеты.