Брюссель, 11 марта 2021, 10:26 — REGNUM План Европейского союза об использовании экологически безопасного топлива необходимо распространить на все рейсы, а не только на ближнемагистральные. С просьбой рассмотреть этот вопрос к ЕС обратился ряд бюджетных авиакомпаний, включая Ryanair, EasyJet, Wizz Air и Jet2, а также неправительственная организация Transport & Environment. Об этом 11 марта сообщает Reuters.
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В письме к ответственным за климатическую и транспортную политику ЕС, авиакомпании, которые не конкурируют на рынке дальних перевозок, призвали Евросоюз применять квоты экологически безопасного топлива (SAF) не только к рейсам внутри Европы, но и к дальнемагистральным полётам.
Авторы обращения ссылаются на данные Европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, согласно которым 6% рейсов из европейских аэропортов, протяженность полета которых превышает 4 тыс. км, составляют половину общих выбросов углекислого газа от рейсов, вылетающих из Европы.
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Напомним, Европейская комиссия разрабатывает целевые показатели для авиакомпаний для использования минимальной доли устойчивого авиационного топлива (SAF), чтобы ограничить выбросы CO2, вызывающие потепление планеты.