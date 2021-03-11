Белгород, , 10:27 — REGNUM Тела двух человек обнаружены в доме на улице Юннатской в Белгороде. По предварительной версии, хозяева отравились угарным газом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Утром 10 марта погибших обнаружила родственница. Хозяева дома — супруги 45 и 46 лет. На месте происшествия следователи обнаружили, что вентиляционное отверстие закрыто посторонним предметом. Устанавливается причина смерти, по предварительным данным супруги отравились угарным газом.

Начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела для проведения наиболее полного объёма следственных действий и судебных экспертиз.