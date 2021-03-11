Пенза, , 11:09 — REGNUM В администрации Пензы прошла презентация продукции одного из экозаводов, специализирующегося на переработке вторичных материалов из смешанного пластика, производстве из него экологически безопасных стройматериалов и малых архитектурных форм для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий. Глава администрации города Андрей Лузгин заинтересовался эстетической составляющей продукции, ее стоимостью и возможностью применения в различных сферах. Планируется провести тестовую эксплуатацию изделий в условиях городской среды.

По словам предпринимателей, одним из преимуществ такой уличной мебели является ее повышенная прочность, влаго‑ и морозостойкость по сравнению с деревянными изделиями. Помимо этого, в городе будет решаться воспрос утилизации полимеров и появятся дополнительные рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции нашли более изощрённый способ применения окурков — перерабатывать их в мебель. Усовершенствовав способ извлечения целлюлозы из фильтров, сотрудники компании «MeGo» смогли изготавливать материал для производства предметов быта и уличной мебели.

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