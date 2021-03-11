Петрозаводск, , 10:30 — REGNUM В Республике Карелия с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 300 беременных женщин, из них заболели ковидом 200 человек, одна женщина умерла. Об этом ИА REGNUM сообщил 11 марта министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

По его словам, за период пандемии зарегистрированы 348 случаев выявления COVID-19 среди беременных жительниц Карелии. Из числа инфицированных заболели 200 человек, 21 беременная женщина продолжают болеть в настоящее время.

«Состояние одной оценивается средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии, — пояснил он. — Всего из числа заболевших 89% пациенток перенесли заболевание в легкой форме».

При этом зарегистрирован один летальный исход от новой коронавирусной инфекции среди беременных женщин, рожениц и родильниц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петрозаводске скончалась 25-летняя женщина, незадолго до смерти врачи провели ей экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ее дочь. Девочка появилась на свет на седьмом месяце беременности, в настоящий момент она находится под присмотром врачей.

Читайте также: В Карелии после родов от COVID-19 умерла 25-летняя женщина

«Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди новорожденных детей не зарегистрировано», — уточнил Михаил Охлопков.

Также не зарегистрировано случаев смерти детей от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии число инфицированных коронавирусом превысило 42 тыс. человек